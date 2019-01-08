ما هو جدول الكهرباء المعمول به في قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع كهرباء غزة، أن الارباك الذي يحدث أحيانًا على جدول الكهرباء مرتبط بزيادة الطلب على الكهرباء في ظل عجز يصل نحو 350 ميجاوات.وقال المتحدث باسم شركة كهرباء غزة، محمد ثابت: إنه لا يوجد جدول ثابت لساعات وصل الكهرباء، ولكن هناك عجز يقدر بنحو ساعتين من ساعات الوصل الثمانية، يتم اقتطاعها في بداية أو وسط أو نهاية فترة الوصل.وأوضح ثابت، أن كمية الطاقة المتوفرة هي 120 ميجاوات من الخط الاسرائيلي، بالإضافة الى 3 مولدات تعمل في المحطة مجموعها 200 ميجاوات، فيما يبلغ الطلب على الكهرباء نحو 550 ميجاوات يومياً.وذكر ثابت، أن نسبة العجز متفاوتة بين المناطق، حيث تبلغ في مدينة غزة 30 ميجاوات، و 18 ميجاوات في الشمال، وفي المحافظة الوسطى 7 ميجاوات، و تبلغ في محافظة خانيونس 10 ميجاوات، و في رفح10 ميجاوات.ودعت الشركة، المواطنين، لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن ترشيد الاستهلاك، عنصر أساسي مهم في عملية تخفيف الأحمال وتقليص العجز وإيصال التيار الكهربائي في موعده المحدد.