شاهد: بعد انسحاب موظفي السلطة.. كيف كان العمل بمعبر رفح البري؟

خاص دنيا الوطن - محمد عوض

باشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الثلاثاء، العمل في معبر رفح البري، وذلك بعد تسلمه من موظفي حكومة غزة أول أمس.





وقال مُسير العمل في معبر رفح، العميد يحيى حماد، إن حركة المعبر في تجاه واحد تمت اليوم في ظل الاستعدادات للطواقم الفنية والأمنية لاستلام المعبر بشكل كامل.





وأوضح حماد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاتصالات تجرى مع الجانب المصري لعمل المعبر بشكل كامل؛ وذلك بعدما أعلنت السلطات المصرية عن فتحه باتجاه واحد فقط



ووصل إلى معبر رفح عشرات المسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، بعد رحلة سفر وصفوها بالطويلة والشاقة بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.





وطالب المسافرون، بالعمل على تحييد معبر رفح من الخلافات السياسية وإبقاءه حالة "استثنائية" لدخول الحالات الانسانية والجرحى عبر هذا المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.



وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطنية أعلنت مساء الأحد الماضي، سحب كافة موظفين السلطة الفلسطينية من معبر رفح البري، احتجاجاً كما وصفته في بيان وصلنا نسخة منه، احتجاجاً على المضايقات والاعتقالات التي يتعرض لها موظفي المعبر.