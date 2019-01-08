ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

رام الله - دنيا الوطنظهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، في صورة جمعته بزوجته ليلى، وابنته نسرين، وزوجها كادوريم.وبحسب موقع (أنباء تونس) نشرت نسرين، الصورة عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، خلال حفل عقد قرانها على مغني الراب التونسي الشهير والثري كادوريم.وأشار الموقع، إلى "أن كادوريم، كان قد أعلن في وقت سابق عن علاقته بابنة الرئيس الهارب، وقال خلال لقاء تلفزيوني: إنه يتحدى الشعب والعالم من أجل حبه لها".