البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس السوداني، عمر البشير، حاملي السلاح في بلاده، إلى "العودة إلى البلاد وتحكيم صوت العقل".وتعهد البشير لدى حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية شمال شرقي مدينة عطبرة، بمواصلة الجهد لبناء قوات مسلحة تكون قوة رادعة لكل من يفكر بالاعتداء على السودان، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).وأعرب الرئيس السوداني، عن "سعادته ورضاه التام بالمستوى الذي وصلت إليه القوات المسلحة السودانية من حيث التدريب والتأهيل، وما تمتلكه من معدات"، لافتاً إلى "تماسك وبسالة القوات المسلحة، وذودها عن حياض الوطن منذ الاستقلال"، على حد تعبيره.