الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

رام الله - دنيا الوطنوسعت الولايات المتحدة قائمتها للعقوبات المفروضة على فنزويلا لتطال 7 أفراد "مقربين من النظام الفنزويلي" و23 شركة.وبحسب بيان صدر عن مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة (المالية) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن القائمة المحدثة للعقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، شملت وزيرة المالية الفنزويلية السابقة، كلاوديا باتريسيا دياس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما ضمت الخزانة الأمريكية في لائحتها إحدى أكبر القنوات التلفزيونية في البلاد (Globovision)، إضافة إلى طائرة مخصصة لنقل الأفراد تحت الطلب.وأشار البيان إلى أن الأفراد والشركات المدرجين في القائمة متورطون في "شبكة فساد كبيرة" تهدف إلى استغلال تجربة الحكومة الفنزويلية في مجال صرف العملات الأجنبية، مضيفاً أن هذا مخطط فساد أتاح للمشاركين فيه التربح، والحصول على قرابة 2.4 مليار دولار سنوياً بصورة غير شرعية.واتهم وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان "الأشخاص المرتبطين بالنظام الفنزويلي" الذين طالتهم العقوبات الجديدة بأنهم "سرقوا مليارات الدولارات من الشعب الفنزويلي وسط معاناته".وتأتي هذه الحزمة من العقوبات ضد فنزويلا، بعد أن قضت المحكمة الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالسجن 10 سنوات على وزير المالية الأسبق في فنزويلا، أليخاندرو خوسيه أندرادي، بتهمة تلقيه رشاوى، تقارب قيمتها المليار دولار في المخطط الذي ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.