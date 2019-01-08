هولندا تتهم النظام الإيراني بعمليتي اغتيال

رام الله - دنيا الوطناتهم ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي، اليوم الثلاثاء، النظام الإيراني بالتورط في عمليات اغتيال اثنين من مواطنيه على الأراضي الهولندية، خلال الأعوام الماضية.وأشار بلوك إلى أن عمليات الاغتيال، دفعت إلى فرض عقوبات جديدة على نظام الملالي في إيران، وفق ما أوردت وكالة (رويترز).وجاء حديث بلوك، خلال رسالة وجهها إلى البرلمان الهولندي.وأكد الوزير، أن لدى الاستخبارات الهولندية "مؤشرات قاطعة" على أن إيران متورطة في اغتيال هولنديين من أصول إيرانية بين عامي 2015 و2017.وأوضح أن عملية الاغتيال الأولى تمت في مدينة أليمرا وسط البلاد عام 2015، فيما تمت العملية الثانية في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.