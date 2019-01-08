إخماد حريق بمنزل في بلدة اليامون غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، حريقاً شبّ بمنزل على مدخل بلدة اليامون غرب جنين.وذكر مصدر في الدفاع المدني، أن طواقم مركز دفاع مدني اليامون عملت على محاصرة النيران، التي تركزت في صالون المنزل وإخمادها، والحيلولة دون امتدادها لباقي أرجاء المنزل، وتم تأمين المكان، والتأكد من عدم تجدد الحريق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).