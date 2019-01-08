إصابات بالاختناق خلال مواجهات بحي "أم الشرايط" في البيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان، وجنود الاحتلال في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة.وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب بعدد من حالات الاختناق لدى عدد من المواطنين في الحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم ميدانياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر: "إن جنود الاحتلال، داهموا عدداً من المحلات التجارية، واستولوا على تسجيلات عدد من الكاميرات".