وفاة طفل غرقاً في بئر مياه بنابلس

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن طفلاً (ستة أعوام) توفي مساء اليوم الثلاثاء، غرقاً في بئر ماء ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً؛ للوقوف على خلفيات الحادث.