بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر

رام الله - دنيا الوطناستقال مبعوث الخارجية الأميركية لحل أزمة قطر، أنطوني زيني، بعد فشل جهود حلها.وذكر الجنرال المتقاعد زيني لشبكة (سي بي إس) الأميركية، بأنه استقال بعد "إدراكه أنه لا يستطيع المساعدة في حل الأزمة الخليجية"، وفق ما نقلت عنه (العربية نت).وتولى المبعوث الأميركي مهمته في آب/ أغسطس 2017، إبان عهد وزير الخارجية الأميركي السابق، ريك تيلرسون.وزار المبعوث عواصم خليجية في إطار مساعي واشنطن لحل الأزمة، حيث تتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بالتدخل في شؤونها، وتشجيع الإرهاب.