شؤون فلسطينية

بعد دعوات مقاطعة مول "رامي ليفي".. فتح: من يشتري منه خائن للوطن

بعد دعوات مقاطعة مول "رامي ليفي".. فتح: من يشتري منه خائن للوطن
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المواطنين الفلسطينيين لمقاطعة شاملة لأسواق ومتاجر الإسرائيلي "رامي ليفي"، معتبرة الشراء أو الاستئجار أو التسوق منها خيانة للوطن.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها أسامة القواسمي: إن المقاطعة سلاح مهم ومؤثر، ويجب أن يكون جزءاً من ثقافتنا المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، باعتبار شراء مثل هذه البضائع الإسرائيلية الاستيطانية، بمثابة دعم للاحتلال واقتصاده، الذي يستخدم في قتل شبابنا، ومصادرة أراضينا، وبناء المستعمرات وتهويد القدس.

ودعا القواسمي، وسائل الإعلام على كافة مستوياتها إلى تكثيف الحملات التوعوية في هذا الصدد.

وكان عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة العالمية (BDS)، قد دعا في وقت سابق، لمقاطعة مول (رامي ليفي) في القدس، مطالباً كافة الشركات في القدس بمقاطعته، مشدداً على أهمية اتخاذ موقف قانوني من السلطة، بعدم السماح لأي شركة فلسطينية بالتعامل معه.

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