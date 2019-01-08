شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى بزعم حيازته سكيناً بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فتى بزعم حيازته سكيناً بالقدس
توضحيفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينياً (16 عاماً)، من سكان شرق القدس، بزعم حيازته سكيناً (خنجر) عند معبر شعفاط، بحسب ما أفاد به موقع (0404) الإسرائيلي.

وادعى الموقع ذاته، أن الفتى الفلسطيني، كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، ولكن تم اعتقاله وتحويله إلى التحقيق.


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