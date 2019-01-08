قوات الاحتلال تعتقل فتى بزعم حيازته سكيناً بالقدس





وادعى الموقع ذاته، أن الفتى الفلسطيني، كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، ولكن تم اعتقاله وتحويله إلى التحقيق.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينياً (16 عاماً)، من سكان شرق القدس، بزعم حيازته سكيناً (خنجر) عند معبر شعفاط، بحسب ما أفاد به موقع (0404) الإسرائيلي.