(BDS) تدعو السلطة الفلسطينية لمقاطعة "رامي ليفي"

رام الله - دنيا الوطنقال أحد مؤسسي حركة المقاطعة العالمية (BDS) عمر البرغوثي: إن هناك خطوات لتحقيق المقاطعة الأكاديمية والرياضية والفنية والاقتصادية لإسرائيل في الفترة القادمة لعزل هذا الاحتلال العنصري، بكافة الجوانب ومناهضة التطبيع معه أيضاً.ودعا البرغوثي لمقاطعة مول (رامي ليفي) في القدس، مطالبا كافة الشركات في القدس بمقاطعته، مشدداً على أهمية اتخاذ موقف قانوني من السلطة، بعدم السماح لأي شركة فلسطينية بالتعامل معه.وأضاف البرغوثي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، إن حركة المقاطعة حققت نتائج كبيرة لاسيما بعد الضغط على بنك (HSBC) بسحب استثماراته من إسرائيل، وكذك شركة (إير بي ان بي) التي أعلنت عن سحب جميع إعلاناتها المتعلقة بالمستوطنات.وأشار إلى أن حركة المقاطعة كبدت إسرائيل خسائر فادحة لمهرجان ميتيئور، الذي نظم في أيلول/ سبتمبر الماضي في الجليل الأعلى، وقاطعه عشرات الفنانين والفنانات في الغرب.