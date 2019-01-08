سفير فلسطين بالبحرين: المنامة موقفها واضح وداعم للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنشدد سفير فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف، على أهمية الموقف البحريني الداعم للقضية الفلسطينية في إطار برنامج مشترك بين البلدين؛ لإيصال الصوت الفلسطيني بدعم عربي.وقال عارف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن مجلسي الشورى والنواب البحرينيين، لهم موقف ثابت مع المجلس الوطني الفلسطيني، ودعمه في كل المحافل الدولية، في إشارة إلى استمرار التواصل، وكذلك اللقاءات التي تمت في فلسطين خلال زيارات مجلس الشورى لرام الله.وأوضح عارف، أن ما قاله رئيس مجلس الشورى علي صالح، يؤكده دائماً الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، بأن القضية الفلسطينية، هي قضية العرب الأولى.وأشار سفير فلسطين لدى البحرين، إلى أنه يجري الآن الترتيب لزيارة من المجلس الوطني الفلسطيني، للقاء ممثلين عن مجلسي الشورى والنواب في المنامة؛ لوضع خطوات عملية للتنسيق بين موقفي فلسطين والبحرين، لما فيه مصلحة للبلدين.