شؤون فلسطينية

مشروع إسرائيلي جديد لتطويق بيت لحم بالمستوطنات

مشروع إسرائيلي جديد لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تخصيص أكثر من 1200 دونم لبناء أحياء استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة (إفرات) باتجاه مدينة بيت لحم، الأمر الذي سيجعل المدينة الفلسطينية محاطة بطوق من المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن هناك أحياء استيطانية جديدة، ستتضمن بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مجلس (غوش عتصيون) الاستيطاني.

يشار إلى أن إسرائيل حاولت تطبيق مشروع البناء الاستيطاني المذكور عام 2019 إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تراجع عن المشروع بسبب الضغوط الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع سيكلف ملايين الشواكل، حيث ستعكف الحكومة على تمويل المشروع من خلال اقتطاع الأموال من ميزانيات الوزارات المختلفة بما في ذلك وزارة الجيش التي سيتم اقتطاع 2.8 مليون شيكل من ميزانيتها لصالح المشروع الاستيطاني المذكور.

يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أوضح الشهر الماضي أن النصف الأخير من العام الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في بناء المستوطنات الجديدة في مناطق الضفة الغربية وشرق القدس.

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