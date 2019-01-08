شؤون فلسطينية

خلف: الخيارات امام شعبنا ستكون مفتوحة بمسيرات العودة حال استمرار المماطلة بتخفيف الحصار

خلف: الخيارات امام شعبنا ستكون مفتوحة بمسيرات العودة حال استمرار المماطلة بتخفيف الحصار
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، أن هيئات الاختصاص في مسيرات العودة، تنظر بخطورة لمماطلة الاحتلال الاسرائيلي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة، منوها إلى أنه إذا ما استمرت سياسة المماطلة، سيتم إعادة تقييم الموقف من جديد، من جهة الاداوات التي يمكن استخدامها في الايام المقبلة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأشار خلف في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه كافة الخيارات مفتوحة امام ابناء الشعب الفلسطيني، على صعيد استخدام الادوات السلمية التي كان الشبان يستخدمها بالاضافة الى ادوات جديدة، لافتا إلى ان الامر يحتاج الى نقاش من قبل الهيئات ذات الاختصاص، إذا ما اصر الاحتلال على المماطلة.

وقال: "من هنا تأتي أهمية تدخل الراعي المصري؛ للضغط على الاحتلال للسير باتجاه التخفيف عن قطاع غزة وفك الحصار، خاصة وأننا ملتزمون للأسبوع السادس على التوالي بما تعهدنا به من عدم استخدام لعدد من الادوات التي كنا نستخدمها في مسيرات العودة". 

وفي السياق ذاته، أكد خلف أن هناك تصميم على استمرار المسيرات وتواصلها والاحتشاد الواسع لها.

وقال خلف: "في ظل مماطلة الاحتلال وتسويفه بالايفاء بالتعهدات التي يجب ان يكون ملتزما بها مع  الراعي المصري بالتخفيف التدريجي عن قطاع غزة، منها ادخال الاموال للكهرباء، وادخال الاموال القطرية للمساعدات، فهو يحاول استخدام هذه الاموال للابتزاز السياسي والضغط ومعاقبة قطاع غزة، كما أنه لم يقدم على اي خطوات عملية لتخفيف الحصار".

وحول امكانية مشاركة الوفود الخارجية في مسيرات العودة، أكد خلف أن ذلك مناط بهم، ومنوها إلى أنه عند حضور الوفد الامني المصري الى قطاع غزة سيكون هناك جلسة بما يتعلق بهذا الشأن ووضعهم بصورة التطورات، والتجاوزات الاسرائيلية المتكررة والدائمة وعدم الايفاء بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها.

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