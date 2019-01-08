الليلة.. داخلية غزة تنشر اعترافات المتخابرين مع الاحتلال خلال عملية شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، أنها ستنشر عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، اعترافات بعدد من المتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي، خلال الحدث الأمني الذي وقع شرق خانيونس جنوب قطاع غزة في تشرين الانول/نوفمبر الماضي.وكان جهاز الامن الداخلي الفلسطيني قد ألقى القبض على المتخابرين في عملية شرق خانيونس، والتي أطلق عليها اسم (حد السيف).وقد اسفرت علمية (حد السيف) عن استشهاد عدد من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، وعلى رأسهم القيادي البارز نور بركة نور بركة، فيما قتل ضابط اسرائيلي كبير.