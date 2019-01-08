الطيبي يعلن انسحابه من القائمة العربية المشتركة



وطرح الطيبي، مؤخرا، بوضوح، إمكانية خوض العربية للتغيير الانتخابات المقبلة خارج المشتركة، بالشراكة مع شخصيات أخرى في المجتمع العربي، بدأ الرسم لها منذ انتهاء الانتخابات للسلطات المحلية، الشهر الماضي، ساعيًا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤساء المجالس المحلية والبلديات، خصوصًا من الرؤساء الذين أنتجت الانتخابات المحلية خصومة سياسية بينهم وبين القائمة المشتركة أو مركباتها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



لكن مراقبون يرجحون ألا يخوض الطيبي الانتخابات بقائمة مستقلة خصوصا بعد فشل نتنياهو خفض نسبة الحسم، ما يعني حاجة الطيبي لـ140 ألف صوت لتجاوز نسبة الحسم، وهو أمر مستبعد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن النائب أحمد الطيبي، مساء اليوم الثلاثاء، انسحابه عن القائمة المشتركة لاسباب غير معلنة، وبذلك تتفكك القائمة التي حظيت بثالث أكبر تمثيل في الكنيست العشرين.وفيما يقترب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، يتمحور السؤال المركزي حول ما مصير القائمة المشتركة؟ ففيما تنظر الأحزاب السياسية المركزية الثلاثة، الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع إلى القائمة المشتركة باعتبارها خيارًا إستراتيجيًا.