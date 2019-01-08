البرلمان الاردني يعفي أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل





ومن شان هذا القرار تسهيل جزء من الصعوبات التي تواجه ابناء غزة وابناء الاردنيات على السواء، بحسب ما أعلنته وكالة (بترا) الأردنية.



وحسب تقديرات لجنة ابناء غزة في الاردن فان عددهم في المملكة يصل الى 180 الف شخص.





رام الله - دنيا الوطنأصدر البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإعفاء ابناءق قطاع غزة المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية، بالاضافة الى أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، من الحصور على تصاريح العمل الذي يوجب القانون الاردني على العامل غير الاردني الحصول عليها، وذلك لمدة عام واحد قابل للتجديد.