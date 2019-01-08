جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم قص السياج جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، النار تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بزعم محاولتهم قص السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.وفي ذات السياق، أعلن الموقع الاسرائيلي، أن عددا من الفلسطينيين، اقتحموا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الجدار الفاصل، شمال قطاع غزة، وألحقوا اضرارا بأحد المواقع العسكرية، ثم عادوا مرة أخرى الى القطاع.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.