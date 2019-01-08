زلزال بقوة 6.4 يضرب جنوب اليابان



وتعتبر اليابان من أكثر المناطق التي تتعرض للزلازل في العالم، ويحدث في اليابان حوالي 20 % من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة وقع جنوب اليابان اليوم الثلاثاء.وقالت هيئة المسح: "لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات"، فيما أكدت وكالة (رويترز)، أن الزلزال وقع على عمق 39 كم (24 ميل) وتمركز على بعد 116 كم جنوب شرق كاجوشيما.