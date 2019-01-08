زلزال بقوة 6.4 يضرب جنوب اليابان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة وقع جنوب اليابان اليوم الثلاثاء.
وقالت هيئة المسح: "لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات"، فيما أكدت وكالة (رويترز)، أن الزلزال وقع على عمق 39 كم (24 ميل) وتمركز على بعد 116 كم جنوب شرق كاجوشيما.
وتعتبر اليابان من أكثر المناطق التي تتعرض للزلازل في العالم، ويحدث في اليابان حوالي 20 % من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة وقع جنوب اليابان اليوم الثلاثاء.
وقالت هيئة المسح: "لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات"، فيما أكدت وكالة (رويترز)، أن الزلزال وقع على عمق 39 كم (24 ميل) وتمركز على بعد 116 كم جنوب شرق كاجوشيما.
وتعتبر اليابان من أكثر المناطق التي تتعرض للزلازل في العالم، ويحدث في اليابان حوالي 20 % من زلازل العالم التي بلغت قوتها 6 درجات أو أكثر.
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