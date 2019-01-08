دولي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المخابرات الإيرانية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المخابرات الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدانمارك أن الاتحاد الأوروبي وافق، اليوم الثلاثاء على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية، بعد الكشف عن خطط إيرانية لاغتيال معارضين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير خارجية الدانمارك أندرس سامويلسن عبر (تويتر): "يوم مهم للسياسة الخارجية الأوروبية! وافق الاتحاد الأوروبي للتو على فرض عقوبات ضد المخابرات الإيرانية بسبب مؤامراتها لتنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن ذلك إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي تؤكد أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".

وتوترت العلاقات بين الدنمارك وإيران بعد اتهام كوبنهاغن لطهران بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال على أراضيها ضد قادة الفرع المحلي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" الإيرانية المعارضة، وهو اتهام نفته الجمهورية الإسلامية بشكل قاطع.

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