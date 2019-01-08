وفاة طفل (5 أعوام) في حادث دهس بحي الشجاعية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
لقي الطفل محمد محمد عيد الكتناني (5 أعوام) مصرعه اليوم الثلاثاء، في حادث سير وقع بحيي الشجاعية شرق مدينة غزة.
لقي الطفل محمد محمد عيد الكتناني (5 أعوام) مصرعه اليوم الثلاثاء، في حادث سير وقع بحيي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحادث وقع في شارع بغداد قرب مسجد بسيسو بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وأشار حرب إلى أن التحقيقات الاولية، بينت أن شاحنة يقودها أحد أفراد عائلة الطفل المتوفى، صعدت على جسد الطفل محمد، مما أدى الى وفاته على الفور.
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