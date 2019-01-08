أردوغان يرفض استقبال بولتون



وأكدت قناة (A HABER)، أن أردوغان رفض لقاء بولتون وأن الأخير سيغادر تركيا، بعد أن عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا مع المتحدث باسم الرئاسة ومساعد للشؤون السياسية إبراهيم قالن.



ويأتي هذا التطور عقب احتجاج الرئيس التركي على تصريحات بولتون الأخيرة حول سوريا والتي اعتبرها "خطأ فادحا".



رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وأن الأخير قرر مغادرة تركيا.