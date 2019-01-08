قتلى ومفقودون وفوضى عارمة في ثلوج النمسا

رام الله - دنيا الوطنقُتل ثلاثة متزلجين ومتنزهان في النمسا نتيجة تساقط ثلوج كثيفة، وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد، بحسب ما صرحت السلطات أمس الاثنين.وقضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية الأحد، بينما قُتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ، بحسب أجهزة الإنقاذ، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وعُثر الاثنين على جثتي متنزهين كانا في عداد المفقودين في حين تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد وأدى إلى إغلاق طرق ومدارس. ولا يزال هناك متنزهان مفقودين في شمال شرق البلاد.ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، هطل حوالى 150 سنتمتراً من الثلوج في وسط وشمال البلاد بما في ذلك في المناطق الواقعة على علو منخفض، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية النمساوية.في منطقة سالزبورغ، سُجل تراكم ثلاثة أمتار من الثلوج على ارتفاع 2,317 مترا.