شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا

وشارك في الفعالية العديد من الشخصيات الرياضية الفلسطينية، وتخللها عدة فقرات متنوعة، ووزعت جوال جوائز للمشاركين.





يذكر، أن المباراة، انتهت بتعادل الفريقين السوري والفلسطيني سلبياً (0- 0).

خاص دنيا الوطن – آن العقادشاركت شركة (جوال) الفلسطينية، المنتخب الفلسطيني الفدائي بمباراته ضد سوريا، وذلك عبر عرض المباراة من خلال شاشات عرض كبيرة في قاعة (سعد صايل) بقطاع غزة.