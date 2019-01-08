شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا
خاص دنيا الوطن – آن العقاد
شاركت شركة (جوال) الفلسطينية، المنتخب الفلسطيني الفدائي بمباراته ضد سوريا، وذلك عبر عرض المباراة من خلال شاشات عرض كبيرة في قاعة (سعد صايل) بقطاع غزة.
شاركت شركة (جوال) الفلسطينية، المنتخب الفلسطيني الفدائي بمباراته ضد سوريا، وذلك عبر عرض المباراة من خلال شاشات عرض كبيرة في قاعة (سعد صايل) بقطاع غزة.
وشارك في الفعالية العديد من الشخصيات الرياضية الفلسطينية، وتخللها عدة فقرات متنوعة، ووزعت جوال جوائز للمشاركين.
يذكر، أن المباراة، انتهت بتعادل الفريقين السوري والفلسطيني سلبياً (0- 0).
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