"التربية" تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم، اجتماعاً تشاورياً لرؤساء أقسام الإشراف التربوي في مديرياتها؛ وذلك لمناقشة قضايا إشرافية مرتبطة بتحسين نوعية التعليم ومتابعة البرامج التربوية التي تنفذ في المديريات.جاء ذلك، بحضور مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، ومدير الإشراف د. سهير القاسم، ومدير التدريب مرعي الصوص، ورؤساء الأقسام من كافة مديريا المحافظات.وأكد عليان، أهمية الدور الذي يلعبه الإشراف كونه الحلقة الأقوى في المتابعة والتطوير وإحداث حراك تعليمي فاعل من خلال توظيف الخبرات والمهارات التي تحقق مخرجات تعلم واضحة.وأشار إلى ضرورة تكريس عملية المتابعة للقضايا التطويرية، والاستفادة من المدارس المتميزة المطبقة له ضمن رؤية الوزارة، لافتاً إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المشرفون في متابعة المعلمين الجدد والعمل على تطويرهم وإكسابهم المهارات اللازمة لهم.