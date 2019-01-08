"إقراض الطلبة" يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

http://eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرةً ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، فيما يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب إلكتروني في موقع الصندوق؛ إنشاء اشتراك جديد من خلال زيارة الرابط أعلاه، قبل إجراء خطوات تقديم الطلب.



أما بخصوص الطلبة الذين تقدموا بطلبات للفصل الدراسي الأول 2018-2019 ودققت طلباتهم؛ أوضح الصندوق أن آلية تقديمهم لطلبات الفصل الثاني تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية لتأكيد التقدم بطلب قرض من خلال الضغط على أيقونة "تجديد التقدم لطلب قرض".



ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني.



رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 8/1/2019، ولغاية الأربعاء 13/2/2019.وأضاف الصندوق في بيان صحفي، أن آلية تقديم الطلبات للذين لم يتقدموا بطلب قرض للفصل الدراسي الأول 2018-2019 أو الذين تقدموا بالطلب ولم تدقق طلباتهم؛ تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق