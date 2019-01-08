اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض





واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف، ممثلة برئيس نيابة استئناف الجنايات الكبرى الأستاذ خالد الخفش، المتهم (ع. ح) من محافظة الخليل، بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة اثنين وعشرين عاماً ونصف العام.







رام الله - دنيا الوطندانت محكمة استئناف القدس، بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى، برئاسة القاضي بشار النمر، وعضوية القاضي منال المصري، والقاضي زاهي البيتاوي.