شؤون فلسطينية

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها
حكومة الوفاق الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن حكومة الوفاق الوطني، التي شُكّلت في مخيم الشاطئ بإجماع فصائلي بهدف إنهاء الانقسام، وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية، لم يعد هناك مبرر لبقائها، بعد هجوم حركة حماس عليها، ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة. 

وقال في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "المطلوب حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية فلسطينية، تحصّن الوضع الداخلي أمام التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي نفس الوقت التمهيد للانتخابات النيابية الفلسطينية، التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرار حلّها للمجلس التشريعي، والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب، بعد تعليمات الرئيس للجنة الانتخابات المركزية البدء بالتحضير والإعداد لهذه الانتخابات".

وقررت السلطة الفلسطينية، مساء الأحد الماضي، سحب موظفيها من (معبر رفح البري)، في خطوة عدّها مسؤولون في القيادة الفلسطينية، أنها أولى من بين عدة إجراءات، رداً على حملة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية بغزة، استهدفت كوادر وقيادات في حركة فتح.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن قرار سحب الموظفين من معبر رفح، كانت الخطوة الأولى، من مجموعة خطوات لتقويض سلطة الأمر الواقع في غزة، "سلطة الانقسام".

وأضاف في لقاءٍ خلال برنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: أنه استوحى الفكرة بعد الانقسام بأقل من أسبوعين من أحد شخصيات غزة المناضلة، دون ذكر اسمه، والذي قال: إذا تمكنتم من قطع الهواء اقطعوه".

وأوضح: "استوحيت فكرة إعلان غزة إقليماً متمرداً، وهي مثل الطائرة المخطوفة". 

وتابع: "التعليم والصحة والبنى التحتية موجودة على الطاولة، إما حماس تتحمل المسؤولة كاملة، وإما تبتعد، وسنبحث كيف نقوم بواجبنا تجاه أهلنا".

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