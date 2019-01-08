حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

قالت حركة حماس: إن مقاومة الاحتلال متجذرة في شعبنا، يحمل رايتها جيلاً بعد جيل، وأن محاولاته جميعها باءت بالفشل، فما دام الاحتلال على أرضنا، فمسيرة مقاومتنا مستمرة بعزيمة أقوى، وبعمليات تبدد غطرسته، كما فاجأته وآلمته مؤخرًا عملية (جفعات أساف)، وعمليات المقاومين الجريئة.





وأكدت حركة حماس في بيان صحفي، أن احتفاء الاحتلال باعتقال المقاوم عاصم البرغوثي، تعبّر عن حاجته لانتصارات وهمية يسوقها على شعبه، مخفيًا فشله في توفير الأمن لجنوده ومستوطنيه ومشاريعه في الضفة الغربية.





ووجهت حماس تحية إجلال وإكبار لعائلات الضفة المجاهدة والمعطاءة، والتي تشكّل حاضنة للمقاومين والمطاردين، فحمت ظهورهم وآوتهم، رغم كل التهديدات والملاحقة الأمنية.





كما حيّت عائلة عمر البرغوثي، مخرجة القادة والمجاهدين، والتي قدمت الغالي والنفيس في سبيل مقاومة الاحتلال، حتى غدت شامة فخر وعز لكل فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن