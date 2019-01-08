الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، رفع حالة الاستعداد والجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المقبل، وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات سلبية.وقال الحساينة، خلال بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن وزارته على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ، التي من الممكن أن تنجم عن المنخفض الجوي كالسيول، وربما تشكل الثلوج المتوقع على المرتفعات الجبلية العالية.وأوعز الحساينة لكافة المديريات للبقاء على أهبة الاستعداد، للتعامل مع السيول الناجمة عن هطول الأمطار، خاصة في محافظات شمال الضفة، وتجهيز كاسحات الثلوج للتعامل مع هطول الثلوج المتوقع على قمم الجبال، خاصة في مناطق وسط وجنوب الضفة.ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة خلال أيام المنخفض، والاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة في حالات الطوارئ، والتي تم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق، عن إكمال استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء، عبر تنظيف عبّارات الطرق، ومجاري الأودية، وصيانة بعض الطرق، التي تعمل على تجميع مياه الأمطار وعرقلة حركة السير، بالإضافة إلى توفير كافة الآليات والمعدات اللازمة للعمل على تخفيف الآثار السلبية للمنخفضات الجوية.