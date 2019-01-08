شؤون فلسطينية

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة
مصاعد في محافظتي رام الله والبيره ونابلس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصاعد في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، بعد تنفيذ زيارة ميدانية لـ 335 منشأة، منحت خلالها 112 منشأة تصاريح عمل، وفحصت 44 مصعداً.

ونوه تقرير لإدار العلاقات العامة والإعلام، أن طواقم الوقاية والسلامة العامة، أعطت لائحة شروط وقائية لـ 254 منشأة. 

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