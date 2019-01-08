اعتصام مركزي في رام الله غداً للمطالبة بإلغاء قانون الضمان

وأكد الناطق باسم الحراك عامر حمدان في تصريحات لـ "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أن منطقة المنارة في رام الله، ستشهد اعتصاماً حاشداً، غداً، رفضاً ومطالبة بإلغاء قانون الضمان، وبغض النظر عن الأحوال الجوية.من جهته، أعلن الحراك العمالي الموحد في جنوب الضفة الغربية لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عن تواصل الفعاليات المطالبة بإسقاط القانون.وشدّد على لسان الناطق باسمه صهيب زاهدة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن" على أن هناك فعاليات مركزية في مدينة الخليل، ستكون في 15 من الشهر الجاري، ستتضمن إضراباً شاملاً، احتجاجاً على القانون.وكان مئات المواطنين في مدينة الخليل، شاركوا أمس في مسيرة، حاشدة، دعا إليها الحراك العمالي، حيث رفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون.