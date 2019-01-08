شؤون فلسطينية

اقتصاد غزة: موظفو الحكومة لم يغادروا (كرم أبو سالم) وجاهزون لاستلامه

اقتصاد غزة: موظفو الحكومة لم يغادروا (كرم أبو سالم) وجاهزون لاستلامه
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل: إن عملية تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، تتم عبر السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بغياب هذه اللجنة، لن يكون هناك قدرة على تنسيق إدخال أي بضاعة للقطاع.

وأوضح نوفل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القدرات والأجهزة لدى وزارة الاقتصاد بغزة متوفرة لاستلام العمل بالمعبر وجاهزون لذلك؛ لكن الخطورة، أن يتم الطلب من لجنة تنسيق البضائع التخلي عن عملها.

وأضاف: "إذا انسحبت السلطة من (معبر كرم أبو سالم) ستتوقف عملية تنسيق البضائع، لكن إذا انسحبت وأبقت على اللجنة، ستعيد العمل في المعابر كما كان في السابق، والأفراد الذين كانوا يعملون على مدار 12 عاماً".

وأشار نوفل، إلى أن موظفي الحكومة موجدون في المعبر، ولم يُطلب منهم تركه حتى اللحظة، متابعاً: "نحن في غزة غير معنيين بتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة". 

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

"التربية" تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

"إقراض الطلبة" يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

مهنا: المنحة القطرية مسمومة وتخدم إسرائيل في إطار التعاون بين قطر ونتنياهو

مهنا: المنحة القطرية مسمومة وتخدم إسرائيل في إطار التعاون بين قطر ونتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

"إقراض الطلبة" يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق &#34;المسكوبية&#34;

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"

منوعات

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

وفاة المغني الجزائري &#34;المثير للجدل&#34; هواري منار بطريقة غامضة

وفاة المغني الجزائري "المثير للجدل" هواري منار بطريقة غامضة

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

&#34;البطانة عاملة شغل&#34;.. رانيا يوسف تستعين بفستانها &#34;الفاضح&#34; لتدشين مسابقة بين متابعيها

"البطانة عاملة شغل".. رانيا يوسف تستعين بفستانها "الفاضح" لتدشين مسابقة بين متابعيها

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

عربي

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

&#34;حزب الله&#34; ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية