اقتصاد غزة: موظفو الحكومة لم يغادروا (كرم أبو سالم) وجاهزون لاستلامه

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل: إن عملية تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، تتم عبر السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه بغياب هذه اللجنة، لن يكون هناك قدرة على تنسيق إدخال أي بضاعة للقطاع.





وأوضح نوفل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القدرات والأجهزة لدى وزارة الاقتصاد بغزة متوفرة لاستلام العمل بالمعبر وجاهزون لذلك؛ لكن الخطورة، أن يتم الطلب من لجنة تنسيق البضائع التخلي عن عملها.





وأضاف: "إذا انسحبت السلطة من (معبر كرم أبو سالم) ستتوقف عملية تنسيق البضائع، لكن إذا انسحبت وأبقت على اللجنة، ستعيد العمل في المعابر كما كان في السابق، والأفراد الذين كانوا يعملون على مدار 12 عاماً".







وأشار نوفل، إلى أن موظفي الحكومة موجدون في المعبر، ولم يُطلب منهم تركه حتى اللحظة، متابعاً: "نحن في غزة غير معنيين بتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة".