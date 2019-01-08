ليفني: نتنياهو يُفضّل تعزيز حماس عن الحوار مع السلطة الفلسطينية





ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن ليفني قولها: "عندما نرى جهة مثل السلطة الفلسطينية، تتشارك في التعاون الأمني معنا حتى لو كانت ضعيفة، يجب أن نعززها، لكن هذه الحكومة لا تفعل ذلك".





وأضافت: "السلطة الفلسطينية ترغب في بدء حوار مع إسرائيل حتى لو لم يكن هناك اتفاق دائم، لكن نتنياهو يفضل تعزيز حماس"، وفق تعبيرها.

رام الله - دنيا الوطنقالت زعيمة المعارضة في إسرائيل، تسيبي ليفني: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفضل تعزيز حركة حماس، عن الحوار مع السلطة الفلسطينية.