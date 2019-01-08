شؤون فلسطينية

ليفني: نتنياهو يُفضّل تعزيز حماس عن الحوار مع السلطة الفلسطينية

ليفني: نتنياهو يُفضّل تعزيز حماس عن الحوار مع السلطة الفلسطينية
تسيبي ليفني
رام الله - دنيا الوطن
قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل، تسيبي ليفني: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفضل تعزيز حركة حماس، عن الحوار مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن ليفني قولها: "عندما نرى جهة مثل السلطة الفلسطينية، تتشارك في التعاون الأمني معنا حتى لو كانت ضعيفة، يجب أن نعززها، لكن هذه الحكومة لا تفعل ذلك".

وأضافت: "السلطة الفلسطينية ترغب في بدء حوار مع إسرائيل حتى لو لم يكن هناك اتفاق دائم، لكن نتنياهو يفضل تعزيز حماس"، وفق تعبيرها.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم قص السياج جنوب القطاع

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم قص السياج جنوب القطاع

وفاة طفل (5 أعوام) في حادث دهس بحي الشجاعية

وفاة طفل (5 أعوام) في حادث دهس بحي الشجاعية

شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا

شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

"التربية" تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

"إقراض الطلبة" يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها

الشيخ: لم يعد هناك مبرر لبقاء حكومة الوفاق بعد هجوم حماس عليها

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم قص السياج جنوب القطاع

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم قص السياج جنوب القطاع

شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا

شاهد: عبر شاشات كبيرة.. جوال تشارك الفدائي بمباراته ضد سوريا

&#34;التربية&#34; تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

"التربية" تعقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة قضايا إشرافية وتربوية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

"إقراض الطلبة" يُعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

اثنان وعشرون عاماً ونصف لمُدان بتهمة هتك العرض

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

حماس: احتفاء الاحتلال باعتقال عاصم البرغوثي يعبّرعن حاجته لانتصارات وهمية

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

الأشغال العامة ترفع مستوى الاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

إغلاق ثلاثة مصاعد لم تستوفِ إجراءات الوقاية والسلامة العامة

منوعات

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

وفاة المغني الجزائري &#34;المثير للجدل&#34; هواري منار بطريقة غامضة

وفاة المغني الجزائري "المثير للجدل" هواري منار بطريقة غامضة

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

&#34;البطانة عاملة شغل&#34;.. رانيا يوسف تستعين بفستانها &#34;الفاضح&#34; لتدشين مسابقة بين متابعيها

"البطانة عاملة شغل".. رانيا يوسف تستعين بفستانها "الفاضح" لتدشين مسابقة بين متابعيها

عربي

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

&#34;حزب الله&#34; ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية