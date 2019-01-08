شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص 1.182 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح إقامة مستوطنة جديدة، تضم آلاف الوحدات الاستيطانية جنوب بيت لحم، بما يؤدي إلى تطويق المدينة بجدار استيطاني من جميع الجهات.

كما دانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عمليات التغول الاستيطاني والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار، خاصة الأغوار الشمالية، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حرمان المواطنين الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم بذريعة أنها (أراضٍ عسكرية مغلقة)، يتم تخصيصها لاحقاً لصالح إقامة سلسلة من البؤر الاستيطانية المترابطة، وتحويل جزء منها إلى أراضٍ زراعية لصالح المستوطنين.

وأكدت أن اليمين الحاكم في إسرائيل يُسابق الزمن في التغول الاستيطاني لخلق وقائع جديدة على الأرض لا يمكن التراجع عنها، وهو ما ينطبق على المشروع الاستيطاني الخطير في منطقة جنوب بيت لحم، وعمليات شق الطرق الاستيطانية الضخمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي سياسياً إلى القضاء نهائياً على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية الخطيرة جنوب بيت لحم، وفي الأغوار الشمالية.

أخبار ذات صلة

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق &#34;المسكوبية&#34;

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"

الدعليس: ستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع تصفية القضية

الدعليس: ستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع تصفية القضية

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الحكومة: منذ تسلّمنا المعابر بغزة وحماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا

الحكومة: منذ تسلّمنا المعابر بغزة وحماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

وزارة الإعلام: 679 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال عام 2018

وزارة الإعلام: 679 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال عام 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق &#34;المسكوبية&#34;

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2018

أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2018

ملحم: نُريد لجان حراسة من العاطلين بمخصصات مالية للحماية من المستوطنين

ملحم: نُريد لجان حراسة من العاطلين بمخصصات مالية للحماية من المستوطنين

أبو سيف: ما يحدث بغزة أمر غير مسبوق ونقطة سوداء في سجل حماس

أبو سيف: ما يحدث بغزة أمر غير مسبوق ونقطة سوداء في سجل حماس

منوعات

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

وفاة المغني الجزائري &#34;المثير للجدل&#34; هواري منار بطريقة غامضة

وفاة المغني الجزائري "المثير للجدل" هواري منار بطريقة غامضة

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

&#34;البطانة عاملة شغل&#34;.. رانيا يوسف تستعين بفستانها &#34;الفاضح&#34; لتدشين مسابقة بين متابعيها

"البطانة عاملة شغل".. رانيا يوسف تستعين بفستانها "الفاضح" لتدشين مسابقة بين متابعيها

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

عربي

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

&#34;حزب الله&#34; ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية