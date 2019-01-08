أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على بيان مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله، والذي تطرق من خلاله لموضوع سحب موظفي السلطة الفلسطينية من (معبر رفح البري)، والاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين بغزة.وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري: إن بيان الحكومة حول الوضع في غزة، "يستند الى مغالطات، ويعكس فئوية هذه الحكومة".وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن الحكومة "مجرد أداة لتنفيذ المخطط العباسي الإسرائيلي، الهادف لخنق غزة وفصلها".وقال مجلس الوزراء: إن قرار سحب الموظفين العاملين في معبر رفح في قطاع غزة، جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.وأشار المجلس في بيان خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، إلى أنه ومنذ أن تسلمت الحكومة المعابر في القطاع، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر.كما حمّل المجلس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها سلطة الأمر الواقع، وطالبها بالاعتذار، وبضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية، مشدداً على أن النهج الذي تسلكه حماس في غزة يهدد بتدميرها تماماً، وهو استمرار لانتهاكات حماس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتحديداً القطاع الإعلامي، وفق البيان.