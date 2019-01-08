شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً) إلى مركز تحقيق (المسكوبية)، وأصدرت أمراً يقضي بمنعه من لقاء المحامي، فيما مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في (عوفر) لوالده الأسير عمر البرغوثي (66 عاماً) لمدة (72) ساعة إضافية، تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن حصيلة حالات الاعتقال في بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة، وصلت إلى (40) حالة منذ تاريخ استشهاد الشاب صالح البرغوثي في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان آخرهم شقيقه عاصم، الذي اُعتقل الليلة الماضية، وبذلك يصبح الأب وأبنائه الثلاثة رهن الاعتقال، حيث اُعتقل في وقت سابق نجليه عاصف ومحمد.  

وذكر نادي الأسير، أن الأسير عمر البرغوثي، تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل منذ قرابة الشهر في زنازين معتقل (المسكوبية)، دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي الصعب.  

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي أسير محرر قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال (11 عاماً) وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018، فيما قضى والده عمر البرغوثي، أكثر من (26) عاماً في الأسر بين أحكام واعتقال إداري. 

أخبار ذات صلة

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

الدعليس: ستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع تصفية القضية

الدعليس: ستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع تصفية القضية

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الحكومة: منذ تسلّمنا المعابر بغزة وحماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا

الحكومة: منذ تسلّمنا المعابر بغزة وحماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

وزارة الإعلام: 679 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال عام 2018

وزارة الإعلام: 679 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال عام 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف التغول الاستيطاني في بيت لحم

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

أبو زهري: بيان الحكومة يستند إلى مغالطات ويعكس فئويتها

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق &#34;المسكوبية&#34;

نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

الخارجية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018

أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2018

أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2018

ملحم: نُريد لجان حراسة من العاطلين بمخصصات مالية للحماية من المستوطنين

ملحم: نُريد لجان حراسة من العاطلين بمخصصات مالية للحماية من المستوطنين

أبو سيف: ما يحدث بغزة أمر غير مسبوق ونقطة سوداء في سجل حماس

أبو سيف: ما يحدث بغزة أمر غير مسبوق ونقطة سوداء في سجل حماس

منوعات

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

جون ترافولتا يستغني عن شعره المستعار ويصدم جمهوره بشكله الحقيقي

وفاة المغني الجزائري &#34;المثير للجدل&#34; هواري منار بطريقة غامضة

وفاة المغني الجزائري "المثير للجدل" هواري منار بطريقة غامضة

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

هجوم عنيف وسخرية من سما المصري بعد الفيديو المثير في الكويت

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

رولا يموت تُفاجئ الجمهور بهذا الطلب من شقيقتها هيفاء وهبي على الهواء

&#34;البطانة عاملة شغل&#34;.. رانيا يوسف تستعين بفستانها &#34;الفاضح&#34; لتدشين مسابقة بين متابعيها

"البطانة عاملة شغل".. رانيا يوسف تستعين بفستانها "الفاضح" لتدشين مسابقة بين متابعيها

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

عربي

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

هل زار نواب عراقيون إسرائيل سرًا؟

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

مصر تتجه لرفع الدعم عن المحروقات

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

محمد بن سلمان يدعم المتزوجين حديثًا

&#34;حزب الله&#34; ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية

"حزب الله" ينشر فيديو لزيارة وفد إسرائيلي للحدود اللبنانية