الدعليس: ستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريع تصفية القضية

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، عصام الدعليس: إن الإجراءات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، في قطاع غزة، "لن تنال من عزيمته".وأضاف الدعليس، الذي يتولى منصب نائب رئيس الدائرة السياسية في الحركة، بتغريدة عبر (تويتر): "إلى محمود عباس وأزلامه في المقاطعة، افعلوا ما شئتم ضد شعب غزة، فوالله لن تنالوا من عزيمته، وستبقى غزة الصخرة التي تتحطم عليها كل مشاريعكم لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن"، وفق تعبيره.وكان عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد قال: إن قرار سحب الموظفين من معبر رفح، كانت الخطوة الأولى، من مجموعة خطوات لتقويض سلطة الأمر الواقع في غزة، "سلطة الانقسام".وأضاف في لقاءٍ خلال برنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: أنه استوحى الفكرة بعد الانقسام بأقل من أسبوعين من أحد شخصيات غزة المناضلة دون ذكر اسمه، والذي قال إذا تمكنتم من قطع الهواء اقطعوه".وأوضح: "استوحيت فكرة إعلان غزة إقليماً متمرداً، وهي مثل الطائرة المخطوفة".وتابع: "التعليم والصحة والبنى التحتية موجودة على الطاولة، إما حماس تتحمل المسؤولة كاملة، وإما تبتعد، وسنبحث كيف نقوم بواجبنا تجاه أهلنا.