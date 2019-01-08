مجدلاني: نطالب روماني دعم القضية الفلسطينية ووضعها عل طاولة الاتحاد الاوروبي

جدد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوة رومانيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي بدعم القضية الفلسطينية، ووضعها من جديد على طاولة الاتحاد خصوصا في هذه الاثناء التي يتعرض بها الشعب الفلسطيني لارهاب دولة منظم من قبل الاحتلال ودعم اتفاقية الشراكة الفلسطينية الاوروبية .





ومن جانبه أكد تيرلا على اهمية اللقاء العربي الاوروبي وأنه سيتم التأكيد على السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط اعتمادا على قرارات الشرعية الدولية وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لاستمرار عملية السلام ،مشيرا على أن موقف الاتحاد الاورويي واضح بخصوص القدس عاصمة للدولتين ، كما أشار إلى ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من استيطان مرفوض وغير قانوني .



وتابع تيرلا أن رومانيا من خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام ،وأنها سوف تعمل على دعم الشعب الفلسطيني .



هذا وأكد اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين رومانيا وفلسطين ، والعمل المشترك والمشاروات السياسية ،والنظرالى تطوير هذه العلاقات ، وقد حضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك .



جاء ذلك خلال، لقاء جمع مجدلاني بمكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء مع ممثل رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية وسبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي.وأكد د.مجدلاني على اهمية الدور الذي تلعبه رومانيا من خلال رئاستها للاتحاد الاوروبي ، وكذلك اللقاء العربي مع دول الاتحاد الاوروبي الذي سيتم عقده الشهر القادم في شرم الشيخ ، ودعم القضية الفلسطينية ، مشيرا للدور الامريكي الشريك للاحتلال والذي ينطلق من منظور المصالح الاسرائيلية ، مما يتطلب من الاتحاد الاوروبي الانخراط أكثر في منطقة الشرق الأوسط .