شؤون فلسطينية

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال القيادي في حركة (حماس)، ماهر صبرة: إن حركته لن تقبل بالفراغ السياسي والإداري، الذي قد ينتج عن إجراءات الرئيس محمود عباس في قطاع غزة.

وأوضح صبرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركته لن تتخلى عن مسؤولياتها في القطاع، وستعمل مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد رؤية يتوافق عليها الكل الفلسطيني حول غزة.

وأضاف صبرة: "نحن في تشاور دائم مع الفصائل ومصر، وبالتالي لا يمكن القبول بالفراغ السياسي والإداري بقطاع غزة، ومن الواضح أن محمود عباس ماض في مشروع تعزيز الانقسام والعقوبات على قطاع غزة، وصولاً للانفصال بين الضفة وغزة".

وأشار إلى أن "إجراءات عباس، تؤكد أنه يسير في مشروع الانفصال، وحماس والفصائل الفلسطينية في توافق فيما يتعلق بإنهاء الانقسام"، معتبراً أن الرئيس عباس يُصر على عزل نفسه عن الكل الفلسطيني.

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، قال القيادي في حماس، إن منظمة التحرير هي للكل الفلسطيني، وهناك توافق فيما يتعلق بكل ملفات المصالحة باتفاق 2011.

واستدرك صبرة: "لكن اللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثل الشارع الفلسطيني، وأي مخرجات عنها لا تمثله أيضاً".

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