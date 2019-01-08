صبرة: لن نسمح بالفراغ السياسي والإداري بغزة واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تمثلنا

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال القيادي في حركة (حماس)، ماهر صبرة: إن حركته لن تقبل بالفراغ السياسي والإداري، الذي قد ينتج عن إجراءات الرئيس محمود عباس في قطاع غزة.







وأوضح صبرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حركته لن تتخلى عن مسؤولياتها في القطاع، وستعمل مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد رؤية يتوافق عليها الكل الفلسطيني حول غزة.







وأضاف صبرة: "نحن في تشاور دائم مع الفصائل ومصر، وبالتالي لا يمكن القبول بالفراغ السياسي والإداري بقطاع غزة، ومن الواضح أن محمود عباس ماض في مشروع تعزيز الانقسام والعقوبات على قطاع غزة، وصولاً للانفصال بين الضفة وغزة".







وأشار إلى أن "إجراءات عباس، تؤكد أنه يسير في مشروع الانفصال، وحماس والفصائل الفلسطينية في توافق فيما يتعلق بإنهاء الانقسام"، معتبراً أن الرئيس عباس يُصر على عزل نفسه عن الكل الفلسطيني.