إرزيقات: 125 حالة وفاة بحوادث سير في فلسطين خلال الـ 2018



وأوضح إرزيقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم تشديد الإجراءات بحق السائقين؛ لتفادي وقوع حوادث السير، منها تفعيل وزارة النقل والمواصلات لنظام النقاط للمخالفات المرورية، محذراً السائقين من أنه سيتم تسجيل مخالفات غيبية بحقهم، كونهم مراقبين من المواطنين، ومن شرطة المرور، حيث سيتم التعامل مع أية توثيقات من المواطنين بهذا الشأن.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات: إن عدد حالات الوفاة، جراء حوادث السير منذ بداية العام، ارتفع إلى ثلاث حالات، بعد وفاة شاب في حادث سير غرب رام الله مساء أمس، في وقت سجلت فيه 125 حالة وفاة العام الماضي.