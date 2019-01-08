أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال 2018



وأوضح سلهب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المؤشرات الأخطر من ذلك هي دعوات المستوطنين، وتخطيطهم لبناء كنيس في رحاب المسجد الأقصى، في محاولة لتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.



وشدد على أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، وهو استفزاز لمشاعر المسلمين، واستهداف لمسجد إسلامي لا يوجد أي حق لليهود فيه، مطالباً بشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، مهما كلف ذلك من تضحيات.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب: إن أكثر من 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 17% ما يؤشر على خطورة الوضع في المسجد المبارك.