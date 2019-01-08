ملحم: نُريد لجان حراسة من العاطلين بمخصصات مالية للحماية من المستوطنين



واوضح ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو خطة استراتيجية واضحة؛ لتوفير الحماية للمواطنين، عبر إنشاء لجان حراسة من العاطلين عن العمل على مدار الساعة، وتوفير مخصصات مالية لهم، بالإضافة إلى تسجيل انتهاكات المستوطنين وتوثيقها بشكل مفصل.



رام الله - دنيا الوطنحذر الباحث والخبير في شؤون الاستيطان د. عدنان ملحم، من تكرار المستوطنين هذا العام، لجريمة حرق عائلة دوابشة في ظل التصعيد والتحريض، الذي تمارسه هذه العصابات بالتساوق مع جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية لهم في محيط القرى والبلدات في الضفة.