الأردن تُعلن آلية تملك الغزيين لشقق سكنية في المملكة

قرر مجلس الوزراء الأردني، الموافقة على الآلية التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتملك أبناء قطاع غزة في الأردن شقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنة واحدة)، وآلية تقديم طلب التملك الخاص بهذا الشأن.



وبحسب وكالة (عمون) تتضمن الآلية تقديم الطلب لدائرة الأراضي والمساحة، مرفقاً به صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني المؤقت، ساري المفعول، وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول، الممنوحة لأبناء غزة، وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة إذا كان الزوج متوفى، وكانت الزوجة هي ربة الأسرة، وصورة عن سند التسجيل ومخطط الأراضي، ومخطط موقع تنظيمي، وإذن أشغال بتاريخ حديث.



وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بالتحقق من استكمال الشروط، ومخاطبة وزارة الداخلية؛ لبيان الرأي، وتقوم الوزارة بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.



وفي حال استكمال تلك المتطلبات، تقوم دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لرئيس الوزراء؛ لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

رام الله - دنيا الوطن