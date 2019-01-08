أبو سيف: ما يحدث بغزة أمر غير مسبوق ونقطة سوداء في سجل حماس

اعتبر المتحدث باسم حركة فتح، د. عاطف أبو سيف، أن الاعتقالات والاستدعاءات،

التي نفذتها حماس لأ كثر من ألف من كوادر حركة فتح بينهم نساء، وما تضمنه

من اعتداءات ومداهمات أمر غير مسبوق، ونقطة سوداء في سجلها، وفي النسيج

الوطني الفلسطيني.





وأوضح أ بو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أ ن ما جرى خلال التسعة أيام الماضية، يشكل نقطة تحول في العلاقات الوطنية، وهو ما يكشف حقيقة حماس بأنها تريد أن تنفرد في حكمها في القطاع وحدها، وتقوده إلى مصير مجهول، دون التشاور أو الالتفات إلى الكل الوطني.



ولفت إلى أ ن ذلك يتطلب وقفة جادة من الفصائل التي فشلت في إقناعها، بالسماح لحركة فتح بإحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة الحركة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن