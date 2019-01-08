نقيب الصحفيين: الأعداد الحقيقية لأسماء المعتقلين من الصحفيين تفوق ما تم تسجيله

قال نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر: إن اعتداء حركة حماس على الإعلاميين،

واعتقالها المئات منهم، هو محصلة خطيرة في العدد والنوعية، ومؤشر خطير ينم عن

تفكير "داعشي" لا يؤمن بالآخر وحرية الإعلام، ويُنكل به.





وأضاف نقيب الصحفيين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأعداد الحقيقية لأسماء المعتقلين من الصحفيين، تفوق ما تم تسجيله بسبب خوف بعضهم على حياتهم وحياة أبنائهم إذا وثقوا أسماءهم لدى النقابة بأن تعتدي عليهم حماس.



وأشار أبو بكر إلى تخوف حركة حماس من نقابة الصحفيين ودورها في تحركاتها على المستويات العربية والدولية والوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان، موضحاً أن ذلك تم تأكيده من خلال شهادات من كانوا معتقلين لدى حماس بعد خروجهم، حيث

أجمعوا على أن المحققين في حركة حماس، استجوبوهم حول ما إذا تم إبلاغ نقابة الصحفيين بأي معلومة متعلقة بانتهاكات حماس.



وأوضح النقيب، أن النقابة والصحفيين مصممون على أداء واجبهم تجاه حماية الوطن، ولن ترهبهم سياسة الحديد والنار، التي تتبعها حماس.

رام الله - دنيا الوطن