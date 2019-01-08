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شؤون فلسطينية

القواسمي: حملة الاعتقالات بغزة ومنع إحياء الانطلاقة لإسكات أصوات رفض صفقة القرن

القواسمي: حملة الاعتقالات بغزة ومنع إحياء الانطلاقة لإسكات أصوات رفض صفقة القرن
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، على أن اعتقال حركة حماس، أكثر من ألف من قيادات وكوادر حركة فتح خلال أسبوع، ومنع إحياء الانطلاقة، والهجموم على مقرات رسمية، يدلل على أن حركة حماس، أعطت موافقة بشكل واضح لما تسمى "صفقة القرن" وتُريد إسكات أي صوت يرفض هذه الصفقة.

وقال القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تريد إعادة شعبنا إلى المربع الأول من خلال بوابة غزة، وأن القضية فقط مساعدات.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الحل يكون بتحرك فلسطيني واسع، وموقف موحد من مختلف فصائل منظمة التحرير، داعياً إلى عدم الانزلاق إلى مربع حماس المتعلق بإدارة الانقسام.

وأكد القواسمي، أن رسالة حركة فتح واضحة، بعدم السماح باستمرار الانقسام، مشدداً على جاهزية أبناء شعبنا للخروج من أجل إنهاء هذه الحالة البغيضة.

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