مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون شرق يطا

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، قرابة ثلاثين شجرة زيتون، في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب مدينة الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، أن مستوطني (ماعون) و(حافات ماعون) المقامتين عنوة على أراضٍ محتلة شرق بلدة يطا، قطعوا ما يقارب 30 شجرة زيتون، تزيد أعمارها عن الـ 30 عاماً، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ربعي.وأشار إلى أن اقتلاع وتكسير أشجار الزيتون في المنطقة، تكرر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحاً أن اعتداءات المستوطنين، تهدف إلى التضييق على المواطنين في أرضهم ورزقهم، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل؛ لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة هؤلاء المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال.